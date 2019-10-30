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أخبار البلد

رئيس المنظمة الأفريقية للثقافة: نهدف للقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
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أمينة الدسوقى تصوير: أشرف العمدة
 قال الدكتور حسين ابو العطا رئيس المنظمة الأفريقية للثقافة و تنشيط السياحة و التنمية الاقتصادية المستدامة إن المنظمة غير حكومية وغير ربحية ومشهرة ومسجلة لدي الإدارة المركزية للنقابات والجمعيات التابعة لوزارة التضامن .

وأكد أبو العطا خلال حفل إطلاق المنظمة الأفريقية للثقافة وتنشيط السياحة والتنمية الاقتصادية أن المنظمة تهدف إلى أن تكون واحدة من المنظمات النشطة والفاعلة لتحقيق التكامل والتنمية بين دول وشعوب القارة الأفريقية. 

وأضاف رئيس المنظمة الأفريقية إلى أن المنظمة تهدف  للمساعدة على التعاون والتكامل فى مجالات تعزيز السياحة و التنمية الثقافية و التبادل و التكامل السياحى و التجاري و القضاء على الفقر و البطالة و تحقيق التنمية المستدامة .
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