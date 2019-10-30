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أخبار العالم

رأس الأفعى رقم واحد.. إعلان قائمة الاغتيالات الإسرائيلية للشخصيات الخطرة على الكيان الصهيوني

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:41 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية تقارير عن قائمة الاغتيالات الإسرائيلية، والتي تضم أخطر أعداء الكيان الصهيوني في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن ضباط عسكريين رفيعي المستوى حذروا من وجود الكثير من الأعداء على جبهات عدة، لكن ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها سلطات الاحتلال لدرأ خطر هؤلاء؟

وقالت الصحيفة إن قائمة الاغتيالات الإسرائيلية يتصدرها الجنرال الإيراني الأخطر على الإطلاق، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن سليماني جنرال لديه عبقرية عسكرية، وتم تعيينه في الحرس الثوري الإيراني في عام 1997، ولكنه ظل في الخفاء لا يعلم أحد من العامة عنه شيئا حتى سنوات قليلة مضت.

ووصفت الصحيفة سليماني برأس الأفعى، ولهذا يضعه مسئولو الجيش الإسرائبيلي على رأس قائمة الاغتيالات باعتباره العدو رقم 1 لها، والمسئول من قبل النظان في طهران عن ترسيخ التواجد الإيراني في سوريا وتوغله، ودعم مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله اللبناني.

جاء الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله في الخانة الثانية بعد سليماني، بعد اتطور الخطير الذي أظهره حزب الله تحت قيادته، حيث تحول من مجرد مليشيا إرهابية مسلحة، إلى جيش إرهابي قوي، وقادر على إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل.

وحل بهاء أبو العطا، رئيس المجلس العسكري لسرايا القدس الفلسطينية ثالثا، و اعتبرت الصحيفة إنه من أخطر الشخصيات على إسرائيل في الوقت الحالي، ففي الوقت الذي فقدت فيه حركة حماس الحزب الحاكم في قطاع غزة، سيطرتها على الشارع جاء أبو عطا، الرجل الرئيسي لطهران في غزة، وملأ هذا الفراغ.

وأوضحت أن أبو العطا شارك في التخطيط لهجمات ضد إسرائيل وتصنيع الأسلحة، وتحسين قدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وأن سرايا القدس تعد ثاني أكبر مجموعة في قطاع غزة بعد حماس، تم تقييمها من قبل المخابرات العسكرية كعامل يزيد من خطر التصعيد في القطاع المحاصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عطا نجا بالفعل من عدة محاولات اغتيال، من بينها خلال حرب غزة عام 2012.
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