اليوم تنتهي مهلة التظلمات.. التموين تكشف عن الإجراءات الأخيرة والخطوات الصحيحة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددًا من المستندات المطلوبة لقبول تظلمات المستبعدين من التموين منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى آخر موعد لذلك اليوم الخميس نهاية أكتوبر، من بينها طلبا مدعوما بالمستندات الدالة علي صحة بياناته لدي مكتب التموين التابع له.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"، الإجراءات الواجب اتباعها، للتظلم بشكل صحيح خلال آخر يوم لذلك، حيث يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.





ويقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به (الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم).





يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".





المستندات المطلوبة:





أولا: تظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية





بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ

برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





ثانيا: تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر





شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة

صورة البطاقة التموينية





ثالثا: تظلمات استهلاك كهرباء عالية





بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد متوسط استهلاكه الشهري

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها





رابعا: تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية





إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها





خامسا: تظلمات الحيازة الزراعية





شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها





سادسا: تظلمات مصاريف مدارس عالية





شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





سابعا: تظلمات جمارك عالية





شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





ثامنا: تظلمات ضرائب عالية





شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





وذكرت الوزارة في تقرير لها أن المكتب التمويني يقوم بمراجعة التظلم المقدم من المواطن وتسجيلها بموقع دعم مصر متضمنة رقمه القومي وهاتفه ورقم بطاقته التموينية ونوع التظلم، على أن يقوم المكتب بإرسال الكشوف المعتمدة لمديرية التموين التابعة ومن ثم متابعة ارساله للوزارة أسبوعيا .



