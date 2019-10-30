رضا عبد العال: بداية البدري غير مبشرة.. وأحمد فتحي شطب كورة.. ومتفائل بـ المنتخب الأوليمبي

يرى رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق أن بداية حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى غير مبشرة خلال استعدادات منتخب الفراعنة الكبار لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر فى إطار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.



نجم قطبي الكرة المصرية السابق أطلق 3 محاذير للبدري ورفاقه قبل المشاركة فى التصفيات الإفريقية كى يتسنى لهم تصحيح المسار قبل أن يصطدم المنتخب باحتمالية الخروج المبكر وتفادي عدم التأهل إلى النهائيات القارية كما شدد على شرطان أمام المنتخب الأوليمبي من أجل التتويج بلقب أمم إفريقيا والتأهل إلى أولمبياد 2020.



أكد رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن بداية حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى قبل المشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا غير مبشرة وقال: بتسوانا كسبناها بالعافية وأداء اللاعبين لم يظهر عليه أى تطور أو جديد لافتا إلى أن بداية حسام البدري مع منتخب مصر غير مبشرة ولم يختلف فكره كثيرا عما كان عليه فى النادى الأهلى إبان قيادته للمارد الأحمر.



وشن رضا عبدالعال هجوما ضاريا على إعلان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى التمسك بضم الثنائى أحمد حسن كوكا ومحمد النني إلى صفوف الفراعنة الكبار خلال الفترة القادمة وقال : حسام البدري يردد أنه سوف يعمل على تطوير مستوى أداء الثنائي أحمد حسن كوكا المحترف فى الدوري البرتغالي ومحمد الننى لاعب بشكتاش التركي هو بعد ما شاب ودوه الكتاب.



لفت إلى أنه كان من الأجدر لحسام البدري تطوير أداء لاعبين من العناصر الشابة مثل صلاح محسن ومصطفى محمد وتجهيزها لقيادة الفراعنة الكبار باعتبارهما مستقبل خط الهجوم فى مصر مضيفا أن فكر البدري يسير على نهج الجبن سيد الأخلاق ورفض مواجهة البرازيل والارجنتين نظرا لفقدانه الثقة فى نفسه مشددا على أنه كان يتعين على البدرى وجهازه الفني خوض ودية السامبا والتانجو من أجل معالجة أية أخطاء والوقوف عليها لتطويرها.



أكد رضا عبدالعال أن شارة قيادة منتخب مصر من حق محمد صلاح نجم ليفربول لافتا إلى أن أحمد فتحى لاعب الشياطين الحمر لاعب شطب كرة قائلا: أحمد فتحى لاعب فى نهاية مشواره الكروى وشطب كورة وتخطى عمره الـ 34 عاما ومن حق صلاح حمل الشارة منذ تسببه فى تأهل منتخب الفراعنة الكبار إلى نهائيات مونديال روسيا العام الماضى.



لفت رضا عبدالعال إلى أن نجوما لامعين أمثال ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكاكا وساديو ماني غيرهم ارتدوا شارة القيادة وفقا لمبدأ الكفاءة والنجومية وليس سيرا على نهج الأقدمية مطالبا اتحاد الكرة الحالي بضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة فى منح شارة الفراعنة الكبار لأى لاعب فى المستقبل والابتعاد عما كان يحدث فى عهد المكسيكى خافيير آجيرى عبر منح أحمد المحمدى الشارة على حساب نجم عالمي بحجم محمد صلاح الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا ولقب رابع أفضل لاعب فى العالم.



وهاجم رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق اختيارات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني من اللاعبين المحليين للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر وقال : محمود وحيد مبيلعبش مع النادي الأهلي مش عارف حسام البدري ضمه ليه فين محمد عبد الغنى لاعب الزمالك، فين دونجا نجم فريق بيراميدز من معسكر المنتخب الأول والثنائى يجيدان بصفوف فرقهما بالدورى الممتاز مضيفا أن البدري يسير وفقا لسياسة الحب والكره فى اختياراته للاعبين بصفوف الفراعنة الكبار"، مشيرا إلى أن المجاملات لن تساهم فى تطوير أداء لاعبى المنتخب فى ظل وجود عناصر يتم اختيارها بهذا الشكل.



ووجه رضا عبدالعال رسالة إلى المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطنى وقال : المعلم كان يحصل على 150 ألف جنيه فقط شهريا وحصد 3 بطولات في أمم إفريقيا بشكل متتالي فى إنجاز لم يتحقق فى تاريخ الكرة المصرية مشيرا إلى أن حسن شحاتة كان يحصل على الراتب سالف الذكر بشكل شهرى ولدى ذهابه الى مقر اتحاد الكرة كان البعض باصين له فى المقابل المادي وكأنه لا يستحق تلك الأموال رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت تحت قيادته.



أشار إلى أن حسام البدرى يحصل على 700 ألف جنيه لافتا إلى أن ذلك المبلغ لا يقارن بما حصل عليه المدرب المكسيكي السابق للفراعنة الكبار خافيير أجيري الذي تخطى المليون جنيه شهريا كاشفا فى الوقت ذاته عن ملعب وحيد لا يستطيع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني دخوله.



لفت رضا عبدالعال إلى أن حسام البدري خلال جولاته على أندية الدوري الممتاز يقوم برفقة جهازه المعاون بزيارات تفقدية من أجل متابعة لاعبيها قبل استدعائهم إلى المعسكرات التدريبية خلال الاستعداد للمشاركة فى البطولات القارية والدولية مشددا على أن حسام البدري لا يستطيع دخول ملعب النادي الأهلي تفاديا لغضب جماهير القلعة الحمراء تجاهه منذ تركه تدريب الفريق وتولى منصب مدير نادي بيراميدز.



وأطلق رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق 3 محاذير إلى حسام البدري قبل مواجهة منتخب كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية وقال : كى يتسنى لحسام البدري انطلاقة مبشرة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021 يتعين عليه مراجعة نفسه والنظر في 3 محاذير كي يتفادى تعرضه إلى انتكاسة فى مشواره الكروى مع المنتخب الأول.



تابع: على البدري عدم الذهاب إلى ملاعب الأندية وحضور المباريات وما يعملش فيها عبقري لأن فيه جماهير فى الوقت الراهن لديه بينها وبينه حساسية مفرطة والاستعاضة عن ذلك بمتابعة اللاعبين عبر تقارير واردة إليه من جهازه المعاون لافتا إلى ضرورة أن يتفادى الوقوع فى نفس أخطاء سابقيه وإصرارهم على الشو الإعلامي لدى الحضور للمباريات فى المسابقات المحلية.



أضاف: يجب على حسام البدري تجنب الثنائى محمد الننى المحترف فى نادي بشكتاش التركي وأحمد حسن كوكا المحترف فى الدوري البرتغالي والاعتماد على العناصر الشابة مثل صلاح محسن مهاجم الأهلي ومصطفى محمد بلدوزر الزمالك الجديد لافتا إلى أنه يتعين على البدرى وجهازه المعاون خوض مباريات قوية أمام فرق عالمية مثل البرازيل والأرجنتين لاكتشاف أخطاء لاعبيه بعيدا عن التعرض إلى خسارة كبيرة مشددا على أن الاحتكاك مع الفرق الكبيرة يعود بالفائدة على لاعبى الفراعنة الكبار منوها إلى أن منتخب مصر لا يقل عن منتخبات غانا والكاميرون والسنغال التى واجهت السامبا وأحرجتهم فضلا عن منتخب الجزائر الذى تغلب على منتخب كولومبيا المصنف عالميا.



وعلق رضا عبد العال على ظهور منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري بمستوى لا يليق بـ الفراعنة الكبار فى مباراة بتسوانا الودية وقال : أقول لحسام البدري مدرب المنتخب لو لاعبنا الكاميرون فى أقرب بطولة رسمية هنتفضح بالمستوى الذى ظهر به لاعبو الفراعنة الكبار منوها إلى أن مستوى لاعبى المنتخب في لقاء بتسوانا الودي رغم الفوز على المنافس بنتيجة 1-0 لا يليق باسم مصر فى المحافل الإفريقية والدولية باعتبار أن الفراعنة بطل القارة السمراء 3 سنوات متتالية.



أكد رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، قادر على التتويج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر أن تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم.



قال رضا عبدالعال : نأمل أن يحصد شوقى غريب ورفاقه لقب أمم إفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والسير على نهج مونديال الأرجنتين الذي حصل خلاله منتخب مصر للشباب بقيادة شوقى غريب على المركز الثالث والظهور بشكل قوى موضحا أن التأهل إلى الأولمبياد ومن قبله التتويج باللقب الأفريقي مرهون بفكر شوقي غريب وجهازه المعاون إلى جانب حالة لاعبى أوليمبي الفراعنة خلال مشوار البطولة القارية.