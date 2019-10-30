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تعليم

بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة السويس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:44 م
بدء ماراثون انتخابات
بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة السويس
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حسن غنيمة
انطلقت اليوم أولى خطوات سباق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة السويس ، حيث فتح باب الترشح وسحب وتسليم الاستمارات.

وشهد اليوم إقبالا من الطلاب والطالبات الراغبين في الترشح لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية من مختلف كليات الجامعة .

وأكد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، على ضرورة توفير كافة السبل للتيسير على الطلاب راغبي الترشح ، مشيرا الى ان إجراء مثل هذه الفعاليات إنما يهدف إلى تدريب شباب الجامعات على ممارسة حقوقهم وإرساء مبادئ الديمقراطية والحرية بين طلاب الجامعة ، ذلك الجيل المعني بحمل امانة مستقبل مصر والنهوض بها.
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