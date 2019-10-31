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مرأة

بديل للأدوية.. 3 فوائد صحية لـ عصير البنجر.. تعرف عليها

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:49 ص
عصير البنجر
عصير البنجر
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يحتوي البنجر على الكثير من الفوائد الغذائية، فينصح دائمًا الأطباء بتناوله، فتعرف على فوائد عصير البنجر الصحية، والتي يحارب أمراض مزمنة، وذلك وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

الحد من الالتهابات
اثبتت الأبحاث ان شرب كوب من عصير الشمندر يحارب الالتهابات التي تسبب حساسية مفرطة لجسم الانسان، كما يمكنك تناوله بجانب وجبتك الغذائية.

منع فقر الدم
يحتوي البنجر على عنصر الحديد والذي يفيد جسم الانسان في نقل الاكسجين الصحي، وتنقية خلايا الدم الحمراء، فعنصر الحديد من العناصرالمهمة في الجسم، لأن نقصه يؤدي لفقر الدم، وانخفاض في ضغط الدم، وصداع نصفي.

تعزيز صحة الكبد
يساعد عصير البنجر من التخلص من السموم التي تتواجد في الكبد، وتعمل على تنقيته، وتعزز من صحته، كما انه يحتوي على عناصر تعمل كمضاد للأكسدة.

طريقة عمل عصير البنجر:

- قم بتقيطع البنجر لمكعبات صغيرة في الخلاط الكهربائي.
- ضع كوب من الماء عليه للمزج جيدًا.
- قوم بتصفية العصير بعد الضرب في الخلاط.
- يوضع في الثلاجة ويقدم بارد.
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