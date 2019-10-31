اليوم.. قطع المياه بشرق الإسكندرية بسبب صيانة الخط الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ضعف وانقطاع المياه اليوم الخميس عن شرق الإسكندرية بسبب الإصلاحات وأعمال الصيانة بخط مياه رئيسى المغذى لعزب خورشيد شرق الاسكندرية.





وأشار بيان صادر من شركة مياه الاسكندرية، إلى أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق شرق الاسكندرية ( جميع عزب بحرى المحمودية ، عزبة تحمير البحرية حتى عزبة شاكر جمال التوفيقية ) وذلك اليوم الخميس فى تمام الساعة 11 صباحا.





وأكدت شركة مياه الاسكندرية فى بيانها أنه سيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الاصلاح ، وناشدت شركة المياه أهالي المنطقة بتدبير احتياجاتهم من المياه ولطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة أو الإتصال علي الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي.