ضبط 220 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 220 قطعة سلاح نارى، و267 قضية مخدرات، وتنفيذ 80866 حكم قضائى متنوع.



وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .