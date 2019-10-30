جمارك الصادرات الجوية تحبط محاولة تهريب سبح مصنوعة من العاج الطبيعي

أحبطت جمارك الصادرات الجوية بالقاهرة محاولة تهريب كمية من السبح المصنوعة من العاج الطبيعي.





وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، بأنه تم الاشتباه في 22 طردا به سبح بوزن طن و20 كيلوجراما مصدرة إلى تركيا.





وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الطرود، فتبين وجود كمية من السبح يشتبه أن تكون مصنوعة من العاج الطبيعي مخبأة وسط الطرود.





وأوضح أنه بالعرض على لجنة مختصة أفادت بعد الفحص الشامل للطرود بوجود 2.138 كيلو جرام سبح مصنوعة من العاج الطبيعي الخالص .. مشيرا إلى أن القيمة الجمركية بلغت 105 آلاف جنيه.



