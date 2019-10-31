إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية فى أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضى فى حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.





وارتفعت مخزونات الخام 5.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون ارتفاعها 494 ألف برميل، وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.572 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.





وارتفع استهلاك الخام بمصافى التكرير 133 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات، وزاد معدل تشغيل المصافي 2.5 نقطة مئوية، وهبطت مخزونات البنزين 3 ملايين برميل، فى حين توقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض 2.2 مليون برميل.



