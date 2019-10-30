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حوادث

ضبط متهمين بإطلاق نار على عامل فى الجيزة.. والتحريات: ثأر قديم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:54 م
اطلاق نار
اطلاق نار
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط شخصين بتهمة إطلاق النيران على عامل بمنطقة الصف.

وكشفت التحريات التى أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، قيام المتهمين بإطلاق النيران صوب عامل بسبب خصومة ثأرية بينهم منذ سنوات.

وعقب تقنين الاجراءات، تمكنت قوة المباحث بقيادة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث الصف من ضبطهما.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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