سقوط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالسحر والجمال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.





أكدت التحريات والمعلومات قيام عاطلين- مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام، 160 قرص لعقار الكبتاجون المخدر ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .



