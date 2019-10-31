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حوادث

سقوط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالسحر والجمال

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:33 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت التحريات والمعلومات قيام عاطلين- مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام، 160 قرص لعقار الكبتاجون المخدر ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.
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