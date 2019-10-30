بدء تصوير بابل منتصف الشهر المقبل

أستقرت الشركة المنتجة لمسلسل " بابل " على منتصف الشهر القادم لبدء تصوير العمل ، تمهيدًا لعرضه بداية العام الجديد .



العمل من إخراج اولوش بايراكتار، ويقوم ببطولته النجم خالد ارغنش والفنانة نسلهان أتاجول .



ويلعب " ارغنش " خلال الأحداث شخصية عرفان الذي يقف امام الظلم وهو شخصية عنيدة وحازمة .





ومن المرحج عرض العمل على أحدى المنصات الالكترونية ، الا ان حتى الان لم يتم التعاقد بين الشركة المنتجة واى من المنصات الرقمية بشكل رسمى