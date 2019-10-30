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فن

بدء تصوير بابل منتصف الشهر المقبل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
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أحمد البهى
أستقرت الشركة المنتجة لمسلسل " بابل " على منتصف الشهر القادم لبدء تصوير العمل ، تمهيدًا لعرضه بداية العام الجديد .

العمل من إخراج اولوش بايراكتار، ويقوم ببطولته النجم خالد ارغنش والفنانة نسلهان أتاجول .

ويلعب " ارغنش " خلال الأحداث شخصية عرفان الذي يقف امام الظلم وهو شخصية عنيدة وحازمة .


ومن المرحج عرض العمل على أحدى المنصات الالكترونية ، الا ان حتى الان لم يتم التعاقد بين الشركة المنتجة واى من المنصات الرقمية بشكل رسمى
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