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توك شو

أحمد موسى: المملكة المزعومة يتردد أنها ستكون مأوى للبدون ومن أسقطت جنسياتهم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:39 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يحارب الإرهاب كما يزعم، موضحًا أن هناك نائبا من تركيا كشف أن أردوغان يدعم الإرهاب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك سيدة ظهرت فى الفترة الماضية، وقالت إن هناك دولة جديدة سيتم إنشاؤها.

وكشف أحمد موسى، أنه شاهد أمس خبرا بأن هناك دولة مزعومة بدأت ترسل لبعض الدول للاعتراف بها، وحتى يتم تبادل السفراء مؤكدًا أن هذه الدولة لا يوجد بها بشر، وموجودة جنوب حدود مصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الدولة المزعومة تسمي" مملكة الجبل الأصفر المزعومة، مؤكدًا أن هذه الدولة التي تحتلها هذه الناس ليست مملوكة لمصر.

وأشار الإعلامي أحمد موسي، إلى أن، هذه الجماعة سموا هذه الأرض الأرض المباحة، أى أنها ليست مملوكة لمصر، أو لـ السودان.

وتابع أحمد موسي، أن هذه المنطقة صحراء ولا يوجد بها أى شئ، موضحًا أن مساحتها 260 كيلو أكبر من قطر، هناك خطة مرسومة من هؤلاء الأشخاص، ويؤكدون أنه سيسكون فيها 20 مليون شخص، وأنهم تلقوا 17 ألف طلب حتى الآن ومعظمهم دول عربية.

وأكد موسي، أن هذه البلد ستضم المواطنين دون الجنسية، و اللاجئين، و سيكون هناك توطين للاجئين ومن ليس لهم وطن، معلقًا : "ستكون مأوى للبدون ومن أسقطت جنسياتهم".

وطالب موسي من المسئولين بأخذ الموضوع بجدية، لان هؤلاء الأشخاص قاموا بعمل علم للدولة المزعومة، وعرض موسى علم هذه الدولة، وكلمة لسيدة تدعى أنها رئيسة مجلس وزراء هذه الدولة المزعومة.

وأكد أن هذه الدولة تؤكدًا أن قوانينهم معتمدة على الشريعة الإسلامية، والتوطين سيكون فى شهر أكتوبر الحالى.
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