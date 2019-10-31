شيرين أحدث العائدات للسينما.. مطربات بدرجة ممثلات

بعد سنوات طويلة قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب العودة إلى السينما من جديد، بعدما تعاقدت مع المنتج وليد منصور لتقديم عمل سينمائي كأول بطولة مطلقة في مجال السينما، بعد مشاركتها فى فيلم "ميدو مشاكل".





ولم يتم حتى الآن الاستقرار على الأبطال المشاركين في العمل كما لم يتحدد اسم المخرج ومن المقرر بدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام ٢٠٢٠.





وتعد شيرين أحدث المتعاقدات من المطربين حاليًا على عمل سينمائي جديد، فقد سبقتها هيفاء وهبى التى بدأت تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "أشباح أوروبا"، والذى يشاركها فى بطولته كل من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر، بعدما كان لها تجربتان فى عالم السينما من خلال فيلمي حين ميسرة و حلاوة روح الذى تم منعه من العرض بعد أيام من طرحه.





الأمر ذاته فعلته النجمة اللبنانية كارول سماحة التى قررت العودة الى السينما خلال الفترة الماضية، من خلال فيلمها صدفة الذى طرح منذ عدة أسابيع.





كما احتفلت الفنانة مى كساب قبل ولادتها بطرح فيلمها الطيب والشرس واللعوب، والذى لم يحقق الإيرادات المتوقعة.