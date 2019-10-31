اخبار البرلمان.. النقل تكشف عن حقيقة تحرك قطار بدون سائق.. وغرامة 5 آلاف جنيه على ارتداء زي غير محتشم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار أمس الأربعاء 30 من أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:









انتهت اللجنة التي شكلها وزير النقل من التحقيق في الواقعة الخاصة بتحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر بحضور النائب محمود بدر الذي قدم بيانا عاجلا عن الواقعة، وكانت اللجنة تضم كلا من اللواء خالد حمدي مدير الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس خالد صبرة مستشار الوزير للشئون الفنية والمستشار أحمد عبد الرحيم مستشار وزارة النقل للشئون القانونية، وصلت الى مدينة شبين القناطر في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت في تحقيقاتها حتي السادسة مساء.





أعلنت النائبة غادة عجمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن تقدمها وآخرون بمشروع قانون "الذوق المصرى العام".





ناقشت لجنة التضامن والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يطالب فيه بزيادة قيمة النفقة المنصرفة من بنك ناصر إلى 1500 جنيه للمحكوم لهم بالنفقة بدلا مما هو عليه الآن بصرف 500 جنيه.





قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن إنخفاض سعر طن الحديد إلى أقل سعر 9900 جنيه فقط يرجع إلى إنخفاض سعر إستيراد خام الحديد بالدولار والذى كان يسعر قبل ذلك بـ20 جنيه ، حتى إنخفض الآن إلى 16 جنيها.





وجه النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان الشكر لرجال الاعمال ووزير القوى العاملة لصرف العلاوات الخاصة بالعاملين فى القطاع الخاص والتى تصرف لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، مشيرا إلى أن هذه العلاوة ستصرف للشركات التى لم تحصل على علاوة 10 % للقطاع الخاص.





أعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.





صرح المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، بأن السبب الرئيسى فى تراجع المواطنين عن السير فى استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أهالى بالقرى والنجوع، يرجع إلى استغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بفرض رسوم مبالغ فيها على "تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية والهندسية"، والتى هى ضمن المستندات المطلوبة.





تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الري والإسكان، بشأن بشأن منع ري ملاعب الجولف بالمياه العذبة وفرض غرامات عالية على المخالفين



