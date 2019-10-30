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رياضة

أخبار الرياضة | رضا عبد العال يهاجم حسام البدري .. الأهلي يستفز الزمالك .. وبيراميدز يكشف حقيقة هروب ديسابر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:34 م
إسماعيل محمود
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

شاهد.. الأهلي يستفز الزمالك بالقميص الجديد.. الثالث أجاي

كشفت إدارة النادي الاهلي عن القميص الجديد الفريق الاول لكرة القدم.


رضا عبدالعال لـ حسام البدري: بعد ما شاب ودوه الكتاب

شن رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق هجوما ضاريا على إعلان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى التمسك بضم الثنائى أحمد حسن كوكا ومحمد النني إلى صفوف الفراعنة الكبار خلال الفترة القادمة.


بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروب ديسابر.. تفاصيل

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز حقيقة هروب سيباستيان ديسابر مدرب الفريق.


لعنة الزمالك تضرب جينيراسيون ويتعثر بـ ذهاب الكونفدرالية أمام بطل بنين

تلقى فريق جينيراسيون فوت السنغالي على ملعبه ووسط جماهيره خسارة أمام نظيره ادجوبي بطل بنين بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب بدور الـ 32 مكرر بكأس الكونفيدرالية.


الانسحاب وارد.. اتحاد الكرة الكيني لـ صدى البلد: لا نملك تكاليف السفر إلى مصر

أكد باري أوتينو، المتحدث الرسمي للاتحاد الكيني لكرة القدم أن منتخب بلاده لا يستطيع السفر لمصر، لعدم توافر التكاليف المالية الخاصة بالسفر.


مصر وليبيريا وديا في برج العرب.. 7 نوفمبر

أعلن الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نظيره الليبيري لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم ٧ نوفمبر المقبل.
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