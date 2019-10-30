اهم الاخبار | إبادة الأرمن تعمق أزمات أردوغان وعقوبات أمريكية في الطريق.. المصرية للاتصالات تعتذر لعملائها





نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء 30-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.