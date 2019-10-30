اهم الاخبار | إبادة الأرمن تعمق أزمات أردوغان وعقوبات أمريكية في الطريق.. المصرية للاتصالات تعتذر لعملائها

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء 30-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
سعد الحريري يطالب أنصاره بالتعاون مع الجيش والأمن
نشر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، طالب فيها أنصاره بالهدوء والتعاون مع الجيش وقوى الأمن وعدم إقامة الاحتفالات في الشوارع " اقرأ المزيد ".
عطل مفاجئ فى شبكة المصرية للاتصالات WE
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن حدوث انقطاع مفاجئ فى خدمات المحمول لأسباب فنية وذلك ظهر اليوم " اقرأ المزيد ".
غدا انتهاء مهلة التظلمات.. التموين تكشف عن الإجراءات الأخيرة
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من المستندات المطلوبة لقبول تظلمات المستبعدين من التموين منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى غدا الخميس، نهاية أكتوبر الحالي، من بينها طلبا مدعوما بالمستندات الدالة علي صحة بياناته لدي مكتب التموين التابع له "اقرأ المزيد ".
بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروب ديسابر
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز حقيقة هروب سيباستيان ديسابر مدرب الفريق وسفره إلى إنجلترا " اقرأ المزيد ".
مش انا اللى اخترت لوني ولا شكلي.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا
نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " "اقرأ المزيد " .
سلبوهم حق الحياة.. وثيقة تثبت تنفيذ الدولة العثمانية لـ إبادة الأرمن
عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، وثيقة أرسلها وزير الداخلية العثماني إلى حلب إبان الدولة العثمانية تؤكد إلغاء حق الأرمن في الحياة " اقرأ المزيد ".
الصحة: كل ما نشر عن وجود فيروسات في الهواء مجرد شائعات
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن كل ما نشر عن وجود فيروسات او ميكروبات وبائية مميتة في الهواء هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة، لافتًا إلى وجود نظام وقائي في مصر من أفضل الأنظمة بشهادة جميع المنظمات العالمية " اقرأ المزيد ".
وزير الخزانة الأمريكي: لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن بلاده تحتفظ بلائحة "جاهزة"، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة "اقرأ المزيد ".
30 دولة تتحد ضد تركيا في معركة الاعتراف بـ إبادة الأرمن
باعتراف مجلس النواب الأمريكي اليوم، بالإبادة الجماعية للأرمن، تنضم الولايات المتحدة الأمريكية إلى 29 دولة وصفت قتل ما يناهز 1.5 مليون أرمني في الفترة ما بين 1915 – 1917 على يد جيش الإمبراطورية العثمانية بـ " الإبادة الجماعية".
سعد الحريري يطالب أنصاره بالتعاون مع الجيش والأمن
نشر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، طالب فيها أنصاره بالهدوء والتعاون مع الجيش وقوى الأمن وعدم إقامة الاحتفالات في الشوارع " اقرأ المزيد ".
عطل مفاجئ فى شبكة المصرية للاتصالات WE
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن حدوث انقطاع مفاجئ فى خدمات المحمول لأسباب فنية وذلك ظهر اليوم " اقرأ المزيد ".
غدا انتهاء مهلة التظلمات.. التموين تكشف عن الإجراءات الأخيرة
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من المستندات المطلوبة لقبول تظلمات المستبعدين من التموين منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى غدا الخميس، نهاية أكتوبر الحالي، من بينها طلبا مدعوما بالمستندات الدالة علي صحة بياناته لدي مكتب التموين التابع له "اقرأ المزيد ".
بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروب ديسابر
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز حقيقة هروب سيباستيان ديسابر مدرب الفريق وسفره إلى إنجلترا " اقرأ المزيد ".
مش انا اللى اخترت لوني ولا شكلي.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا
نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " "اقرأ المزيد " .
سلبوهم حق الحياة.. وثيقة تثبت تنفيذ الدولة العثمانية لـ إبادة الأرمن
عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، وثيقة أرسلها وزير الداخلية العثماني إلى حلب إبان الدولة العثمانية تؤكد إلغاء حق الأرمن في الحياة " اقرأ المزيد ".
الصحة: كل ما نشر عن وجود فيروسات في الهواء مجرد شائعات
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن كل ما نشر عن وجود فيروسات او ميكروبات وبائية مميتة في الهواء هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة، لافتًا إلى وجود نظام وقائي في مصر من أفضل الأنظمة بشهادة جميع المنظمات العالمية " اقرأ المزيد ".
وزير الخزانة الأمريكي: لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن بلاده تحتفظ بلائحة "جاهزة"، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة "اقرأ المزيد ".