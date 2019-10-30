كأس الرابطة.. أحمد المحمدي يتقدم لـ أستون فيلا أمام ولفرهامبتون.. فيديو

تقدم أحمد المحمدي المحترف المصري لنادي أستون فيلا، لفريقه أمام نادي ولفرهامبتون، وذلك في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.



وأحرز المحمدي الهدف في الدقيقة 57، من متابعة لركلة حرة مباشرة ، ليقود فريقه للتقدم على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.



ويخوض أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة منذ انطلاقها.