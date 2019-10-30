Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس الرابطة.. أحمد المحمدي يتقدم لـ أستون فيلا أمام ولفرهامبتون.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:33 م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
Advertisements
إسماعيل محمود
تقدم أحمد المحمدي المحترف المصري لنادي أستون فيلا، لفريقه أمام نادي ولفرهامبتون، وذلك في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وأحرز المحمدي الهدف في الدقيقة 57، من متابعة لركلة حرة مباشرة ، ليقود فريقه للتقدم على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

ويخوض أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة منذ انطلاقها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل أستون فيلا أمام كرو ألكساندرا..استبعاد تريزيجيه والمحمدي أساسيا

سنعود أقوى.. أستون فيلا يوجه رسالة لجماهيره بعد الخسارة أمام كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي .. جون ماكجين يسجل هدف أستون فيلا الأول في شباك أرسنال بمشاركة تريزيجيه

المحمدي وتريزيجيه في مهمة خاصة مع أستون فيلا أمام برايتون بـ كأس الرابطة

أهداف أستون فيلا أمام برايتون بمشاركة المحمدي وتريزيجيه

تريزيجيه ثاني أفضل لاعب في مباراة أستون فيلا وبرايتون

ترشيحاتنا

6 عيوب في السيارات الكهربائية لن تخبرك بها الشركات المصنعة

حسن شحاتة يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب.. فيديو

قدام مرايتها .. تعليق حلا شيحا على صورة عمرو دياب ودينا الشربينى

6 قرارات من مجلس الصحفيين لـ حل أزمة نادى الزمالك مع النقابة .. تعرف عليها

من وسط الموت.. لحظة استخراج فتاة من أسفل أنقاض عقار في القاهرة.. صور

رضا عبد العال: حسام البدري لا يستطيع دخول ملعب النادي الأهلي

Advertisements

شاهد.. الأهلي يستفز الزمالك بالقميص الجديد.. الثالث أجاي

تعليق مثير من رضا عبدالعال على راتب حسن شحاته السابق فى منتخب مصر

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروب ديسابر.. تفاصيل

من أجل تصحيح المسار.. الزمالك يظهر العين الحمراء لـ ميتشو.. عليك تنفيذ هذه الأمور

هل يغيب عن لقاء ارسنال؟..محمد صلاح ينشر صورة له على تويتر

مجلس نقابة الصحفيين في حالة انعقاد دائم لمراقبة تنفيذ مرتضى منصور لتعهداته

لعنة الزمالك تضرب جينيراسيون ويتعثر بـ ذهاب الكونفدرالية أمام بطل بنين

أخبار الرياضة | رضا عبد العال يهاجم حسام البدري .. الأهلي يستفز الزمالك .. وبيراميدز يكشف حقيقة هروب ديسابر

مباراة مجنونة.. اوريجي يسجل هدفاً عالمياً وينقذ ليفربول من الهزيمة أمام أرسنال.. وركلات الترجيح تحسم.. فيديو

فيديوهات تركي آل الشيخ تتخطى 250 مليون مشاهدة خلال شهر أكتوبر.. شاهد تعليقه

رضا عبد العال: حسام البدري لا يستطيع دخول ملعب النادي الأهلي

مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول يطيح بـ آرسنال من كأس الرابطة بركلات الترجيح ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة