عبد الحليم قنديل: حادث طنطا اُستُخدم بشكل واسع للتشهير بمصر

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن تصرف الفريق كامل الوزير وزير النقل مع حادث قطار طنطا كان مختلفا حين زار منزل المتوفي وقدم لهم العزاء والإعتذار وهذا يعتبر أسلوبا جديدا ، لافتًا إلى أن الحادث تم استخدامه بشكل واسع للتشهير بمصر.



وأضاف عبد الحليم قنديل خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز" إن الأسلوب المختلف لوزير النقل جاء من طبيعة المؤسسة التي أدي منها ذات الطبع الانضباطي.



وأوضح عبد الحليم إلى أننا نحتاج روح وزير النقل في العمل، لافتًا إلى أن وزير النقل لم يهرب من أي مواجهه وكان صريحا بشكل مباشر مع الشعب المصري و اعترف بالأخطاء التي بدرت في الطرق وتحمل المسئولية.

