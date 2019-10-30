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أخبار العالم

الجيش اللبناني يكشف حقيقة إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:41 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أحمد محرم
نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الجيش اللبناني نفيه ما تم تداوله حول إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق اللبنانية.

وأصدرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانًا جاء فيه "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي بيانا يُزعم أنه صادر عن قيادة الجيش لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق اللبنانية، يهم هذه القيادة أن تنفي صحة هذا البيان والمعلومات الواردة فيه، وتدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكّد من صحة المعلومات التي تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية".
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