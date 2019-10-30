برلماني: يجب على الأسرة التمسك بالجانب الديني في حالات الطلاق

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الخلع الذي تقدم به، تحدث فيه عن إلغاء الرؤية واستبدلها باستضافة أسبوعية لمدة يوم كامل 24 ساعة حتى لا تنقطع صلة الرحم.





وأضاف النائب عاطف مخاليف خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، أنه تحدث في قانون الخلع عن حضانة الأب لأبنائه في حالة وفاة الأم، مشيرا إلى أنه اقترح أن يكون في مرتبة الأب الرابعة وذلك بعد الأم، والجدة من الأم، والجدة من الأب.





وشدد النائب عاطف مخاليف، البرلماني، على أن 83.5% من حالات الطلاق في مصر "خلع"، مشيرا إلى أن هناك مكتسبات الزوج لابد ان يحصل عليها بعد الطلاق.



