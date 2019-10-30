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توك شو

برلماني: يجب على الأسرة التمسك بالجانب الديني في حالات الطلاق

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:58 م
النائب عاطف مخاليف
النائب عاطف مخاليف
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قسم التوك شو
قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الخلع الذي تقدم به، تحدث فيه عن إلغاء الرؤية واستبدلها باستضافة أسبوعية لمدة يوم كامل 24 ساعة حتى لا تنقطع صلة الرحم.

وأضاف النائب عاطف مخاليف خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، أنه تحدث في قانون الخلع عن حضانة الأب لأبنائه في حالة وفاة الأم، مشيرا إلى أنه اقترح أن يكون في مرتبة الأب الرابعة وذلك بعد الأم، والجدة من الأم، والجدة من الأب.

وشدد النائب عاطف مخاليف، البرلماني، على أن 83.5% من حالات الطلاق في مصر "خلع"، مشيرا إلى أن هناك مكتسبات الزوج لابد ان يحصل عليها بعد الطلاق.

ولفت النائب عاطف مخاليف إلى أنه يجب على الأسرة المصرية أن تتمسك بالجانب الديني في حالات الطلاق، مضيفا أن الطلاق خسارة كبيرة للأسرة، ونريد تطبيق الخلع بما يرضي الله.
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