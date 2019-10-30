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أخبار العالم

ترامب يكرم الضباط المشاركين في عملية استهداف أبو بكر البغدادي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:48 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشرف على تكريم الضباط الأمريكيين المشاركين في عملية استهداف زعيم تنظيم داعش، التي أدت إلى مقتله السبت الماضي.

وتلا ترامب أسماء الضباط المكرمين في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، ومنح ميدالية الشرف الكبرى للضباط المشاركين في استهداف البغدادي.

وقال ترامب "لا يوجد عدو يتحمل قدرات القوات الأمريكية".
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