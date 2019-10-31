قرقاش: ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات، أن الطريقة التي تدير بها الدولة علاقاتها مع تركيا أفضل مما تدير أنقرة علاقاتها مع العالم العربي.



وقال "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس «قرأت مقتطفات مقابلة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة "الجزيرة" القطرية، ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي».



