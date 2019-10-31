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رياضة

‎ميدو يشيد بسيراميكا كليوباترا: لديهم مدير فني مميز

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
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عبدالله هشام
أشاد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بفريق سيراميكا كليوباترا بعد المباراة الودية التي جمعتهما أمس، الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف "ميدو"، عقب نهاية المباراة: "استفدنا جيدًا من اللقاء وفريق سيراميكا منظم جدًا من الناحية الدفاعية ويقوده جهاز فني محترم بقيادة هيثم شعبان وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".

وأشار:"كنا نتدرب في المباراة على تنويع الطريقة ونفذنا بشكل ليس جيدًا، والمباراة جيدة واللاعبون استفادوا منها".

وتابع "فريق سيراميكا كليوباترا جيد للغاية ويملك مدير فني نظم فريقه بشكل مميز للغاية، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة وأن يقدموا مستوى مميز". 

وأضاف "لا ننظر إلى النتيجة التي تحققت في المباراة ولكن ننظر إلى مدى استيعاب اللاعبين للطريقة التي نلعب بها بجوار حفاظ بعض اللاعبين الأخرين الذين لم يشاركوا في المباريات بالحفاظ على لياقتهم". 

وتابع "نعلم جيدًا أن المباريات الودية لا تكن مثل الرسمية، ومباراة اليوم بها العديد من المكاسب، وأهم المكسب هو أسلوب اللعب لسيراميكا كليوباترا والتحفظ الدفاعي من الممكن أن يحدث معنا عندما نواجه إحدى فرق الدوري الممتاز".‎

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