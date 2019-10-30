اخبار الفن |عودة شيرين للسينما.. تعليق حلا شيحة على علاقة دينا وعمرودياب.. ودفاع إليسا عن سعد الحريري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:





في مفاجأة من العيار الثقيل تعاقدت النجمة شيرين عبد الوهاب مع المنتج وليد منصور لتقديم عمل سينمائي كأول بطولة مطلقة لها في مجال السينما.





نشر المصور الفوتوغرافى شريف مختار ، صور بوسترات مسلسل "حواديت الشانزلزليه " ، والمقرر عرضه خلال الايام القادمة .





نشرت الفنانة ياسمين صبرى تغريدة ؛ على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .





وكتبت ياسمين صبرى " ‏ومكنش في ولا واحد في القطر سامع انهم معهمش ثمن التذكرة فا يدفعولهم ثمنها. لا حول ولا قوة الا بالله ‎#حادثة_القطار ‎#الاسكندرية ‎#شهيد_التذكرة ".





على الرغم من مرور ما يقرب من 34 عامًا على إطلاق أغنية "انا بعشقك"، التى تعد من أهم وأشهر أغانى الفنانة ميادة الحناوى، الا انها لا تزال خالدة فى وجدان مستمعى الدول العربية.





نشرت الفنانة حلا شيحا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستجرام ، فيديو لأغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "قدام مرايتها" مع صورة له برفقة دينا الشربيني.





دافعت الفنانة اللبنانية إليسا عن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التغريدات القصيرة توتير ، بعد ان سخرت مراسلة تليفزيونية منه .



