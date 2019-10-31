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حوادث

صدمته سيارة وفرت هاربة.. مصرع طفل على طريق الجسر الواقي بالمطرية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:17 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
لقى طفل مصرعه على طريق الجسر الواقي بالمطرية بالدقهلية إثر اصطدام سيارة ملاكي به وفر قائدها هاربا.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل؛ إثر اصطدام سيارة ملاكى به على طريق الجسر الواقى بمدينة المطرية.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الطفل المتوفى يدعى اكرم راشد 4 أعوام، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المطرية تحت تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة، وسرعة ضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها.
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