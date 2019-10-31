بعد التتويج ببطولة العالم.. مدير منتخب مصر للكاراتيه يهدي الفوز للرئيس السيسي

أكد سيف النصر مصطفى، المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه، أن تتويج بعثة منتخب مصر للكاراتيه ببطولة العالم في تشيلي انتصار حقيقي، متابعًا «التتويج يعد انتصارًا عظيمًا لرياضة المصرية، وانتصارا تاريخيا عالميا».





وأهدى سيف النصر مصطفى، في مداخلة ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، الفوز بتتويج مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة، وأسرة الكاراتيه بالكامل.





وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه، أنهم حصلوا على 19 ميدالية، ترتيبها كالتالي 7 ذهب، و4 فضة، و8 برونز، لافتا إلى أن بطولة العالم كانت عبارة 86 دولة مشاركة.





وأضاف أنه كانت هناك ظروف صعبة في تشيلي، ولكن البعثة سيطرت على الموقف، ولم تعرض البعثة للتشتت، لافتا إلى أن النتيجة كانت غير مسبوقة.