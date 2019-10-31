Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد التتويج ببطولة العالم.. مدير منتخب مصر للكاراتيه يهدي الفوز للرئيس السيسي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:45 ص
منتخب مصر للكاراتيه
منتخب مصر للكاراتيه
Advertisements
قسم التوك شو
أكد سيف النصر مصطفى، المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه، أن تتويج بعثة منتخب مصر للكاراتيه ببطولة العالم في تشيلي انتصار حقيقي، متابعًا «التتويج يعد انتصارًا عظيمًا لرياضة المصرية، وانتصارا تاريخيا عالميا».

وأهدى سيف النصر مصطفى، في مداخلة ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، الفوز بتتويج مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة، وأسرة الكاراتيه بالكامل.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه، أنهم حصلوا على 19 ميدالية، ترتيبها كالتالي 7 ذهب، و4 فضة، و8 برونز، لافتا إلى أن بطولة العالم كانت عبارة 86 دولة مشاركة.

وأضاف أنه كانت هناك ظروف صعبة في تشيلي، ولكن البعثة سيطرت على الموقف، ولم تعرض البعثة للتشتت، لافتا إلى أن النتيجة كانت غير مسبوقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتل المركز الثاني.. منتخب مصر للكاراتيه يفقد صدارة أفريقيا بفارق 7 ذهبيات

بـ 15 ميدالية متنوعة .. مصر تتصدر ترتيب بطولة العالم للكاراتيه

أزهرية تفوز ببطولة العالم للكاراتيه في تشيلي وتعلق: حققت حلمي

شباب من ذهب.. كيف صنع منتخب الكاراتيه المجد فى بطولة العالم

عمرو سعد يكشف كواليس تتويج مصر ببطولة العالم للكاراتيه

الجماهير تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال أبطال منتخب الكاراتيه

ترشيحاتنا

ابن عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة في ملهى ليلي

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وأرسنال المثيرة في كأس الرابطة الإنجليزي

لعنة الزمالك تضرب جينيراسيون ويتعثر بـ ذهاب الكونفدرالية أمام بطل بنين

هل يغيب عن لقاء ارسنال؟..محمد صلاح ينشر صورة له على تويتر

في أول ظهور إعلامي.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تتحدث عن موهبتها.. فيديو

أمير مرتضى: باب الزمالك مفتوح أمام كهربا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور