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مصطفى الفقي: وجود روسيا في المنطقة مهم وتمتلك علاقات جيدة مع دول كثيرة ..فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:48 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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هاني حسين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إنه في بعض الأحيان تصاب أمريكا بحالة تعرف باسم "أمريكا أولا"، حيث لا يتدخلون في كل القضايا والملفات الساخنة المتعلقة بالمنطقة العربية.

وأضاف مصطفى الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا "الوجود الروسي في الشرق الأوسط هام والروس دخلوا الشرق الأوسط من بوابة جمال عبد الناصر وخرجوا من الشرق الاوسط من بوابة الرئيس الراحل أنور السادات".

وتابع مصطفى الفقي "الروس لا ينسوا دور عبد الناصر في توطيد علاقتهم بدول الشرق الأوسط"، مضيفا "أهداف روسيا الاستراتيجية واحدة لا تتغير".

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