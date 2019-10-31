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رياضة

ريمونتادا هانيا الحمامي تقودها لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:06 ص
هانيا الحمامي
هانيا الحمامي
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حسن العمدة
فجرت المصرية هانيا الحمامي مفاجأة قوية وتأهلت للدور نصف النهائي من بطولة العالم cib للإسكواش للسيدات، بعد الفوز على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة قوية استمرت ٦٩ دقيقة.

تأخرت هانيا الحمامي في بداية المباراة وخسرت الشوط الأول ٧-١١ والشوط الثاني، ٦-١١ لتقترب سيرم من المباراة ولكن الحمامي نجحت في الفوز الثالث بنتيجة ١١-٨ والرابع بنتيجة ١١-٥، لتذهب المباراة إلى الشوط الخامس، وحسمته هانيا لصالحها ١١-٩، للتأهل للدور نصف النهائي.

وتعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للاسكواش ل 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.
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