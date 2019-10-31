ريمونتادا هانيا الحمامي تقودها لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

فجرت المصرية هانيا الحمامي مفاجأة قوية وتأهلت للدور نصف النهائي من بطولة العالم cib للإسكواش للسيدات، بعد الفوز على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة قوية استمرت ٦٩ دقيقة.





تأخرت هانيا الحمامي في بداية المباراة وخسرت الشوط الأول ٧-١١ والشوط الثاني، ٦-١١ لتقترب سيرم من المباراة ولكن الحمامي نجحت في الفوز الثالث بنتيجة ١١-٨ والرابع بنتيجة ١١-٥، لتذهب المباراة إلى الشوط الخامس، وحسمته هانيا لصالحها ١١-٩، للتأهل للدور نصف النهائي.



