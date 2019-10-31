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مرأة

بجنيه واحد.. 3 وصفات سحرية لتنظيف الثلاجة في 10 دقائق

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:43 ص
تنظيف الثلاجة
تنظيف الثلاجة
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حياة عبد العزيز
الثلاجة من الأدوات الكهربائية التي لا غنى عنها في المنزل، ولكن يصعب دائمًا تنظيفها، لذلك نقدم لك 3 وصفات لتنظيف الثلاجة في وقت قليل، وبسعر اقتصادي وفقًا لوقع "Good housekeeping".

الوصفة الأولى 

- قومي بخلط بيكربونات الصوديوم مع الليمون في طبق عميق.
- اضيفي 2 ملعقة من الخل بالتدريج سوف يحدث فوران.
- ثم قومي بوضع الخليط في بخاخ.
- استخدمي البخاخ للرش في الرفوف.
- قومي بمسح الثلاجة من الداخل بإستخدام السفنجة لإزالة الشوائب.

الوصفة الثانية 

- قومي بوضع القليل من البن في نصف كوب ماء.
- بإستخدام السفنجة ابدءي بالفرك لرفوف الثلاجة من الداخل.
- وبعد الانتهاء قومي بوضع قطعة من الفحم للحفاظ على رائحتها.

الوصفة الثالثة 

- قومي بخلط معجون الأسنان مع كوب من الخل.
- وضع كوب من الماء على الخليط.
- رش الخليط في انحاء الثلاجة من الداخل.
- قومي بالفرك بإستخدام فرشاة اسنان ناعمة.
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