بجنيه واحد.. 3 وصفات سحرية لتنظيف الثلاجة في 10 دقائق

الثلاجة من الأدوات الكهربائية التي لا غنى عنها في المنزل، ولكن يصعب دائمًا تنظيفها، لذلك نقدم لك 3 وصفات لتنظيف الثلاجة في وقت قليل، وبسعر اقتصادي وفقًا لوقع "Good housekeeping".
الوصفة الأولى
- قومي بخلط بيكربونات الصوديوم مع الليمون في طبق عميق.
- اضيفي 2 ملعقة من الخل بالتدريج سوف يحدث فوران.
- ثم قومي بوضع الخليط في بخاخ.
- استخدمي البخاخ للرش في الرفوف.
- قومي بمسح الثلاجة من الداخل بإستخدام السفنجة لإزالة الشوائب.
الوصفة الثانية
- قومي بوضع القليل من البن في نصف كوب ماء.
- بإستخدام السفنجة ابدءي بالفرك لرفوف الثلاجة من الداخل.
- وبعد الانتهاء قومي بوضع قطعة من الفحم للحفاظ على رائحتها.
الوصفة الثالثة
- قومي بخلط معجون الأسنان مع كوب من الخل.
- وضع كوب من الماء على الخليط.
- رش الخليط في انحاء الثلاجة من الداخل.
- قومي بالفرك بإستخدام فرشاة اسنان ناعمة.