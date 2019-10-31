بجنيه واحد.. 3 وصفات سحرية لتنظيف الثلاجة في 10 دقائق

الثلاجة من الأدوات الكهربائية التي لا غنى عنها في المنزل، ولكن يصعب دائمًا تنظيفها، لذلك نقدم لك 3 وصفات لتنظيف الثلاجة في وقت قليل، وبسعر اقتصادي وفقًا لوقع "Good housekeeping".





الوصفة الأولى





- قومي بخلط بيكربونات الصوديوم مع الليمون في طبق عميق.

- اضيفي 2 ملعقة من الخل بالتدريج سوف يحدث فوران.

- ثم قومي بوضع الخليط في بخاخ.

- استخدمي البخاخ للرش في الرفوف.

- قومي بمسح الثلاجة من الداخل بإستخدام السفنجة لإزالة الشوائب.





الوصفة الثانية





- قومي بوضع القليل من البن في نصف كوب ماء.

- بإستخدام السفنجة ابدءي بالفرك لرفوف الثلاجة من الداخل.

- وبعد الانتهاء قومي بوضع قطعة من الفحم للحفاظ على رائحتها.





الوصفة الثالثة





- قومي بخلط معجون الأسنان مع كوب من الخل.

- وضع كوب من الماء على الخليط.

- رش الخليط في انحاء الثلاجة من الداخل.