الفقي: استعادة مصر دورها الإقليمي يعيد التوازن في المنطقة ..فيديو

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إنه لن يعتدل الميزان العربي إلا باستعادة مصر لدورها الإقليمي، وذلك يتحقق بعد انتهاء مصر من الإصلاح الاقتصادي واستكمال البنية الأساسية، ثم يعود التوازن للمنطقة.





وأضاف مصطفى الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إيران توسعت في المنطقة وبدأت في تنفيذ سياساتها".





وتابع مصطفى الفقي "مصر الآن تبني مصر الجديدة وتعمل على تطوير البنية التحتية وتحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي وتواجه تحدياتها الداخلية"، مضيفا "مصر علاقتها طيبة وجيدة مع القوى العالمية والأفريقية".