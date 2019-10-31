بعد واقعة سير قطار دون سائق.. محمود بدر يكشف تفاصيل اتصال وزير النقل ..فيديو

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنه تلقى اتصالًا من وزير النقل، وأكد فيه تلبية طلبه بتشكيل لجنة من مكتبه تحت إشرافه شخصيًا للتحقيق في واقعة، سير قطار بدون سائق بشبين الكوم، بعد نفي هيئة السكة الحديد للواقعة.



وتقدم "بدر"، في تصريحات تلفزيونية، بخالص التحية لوزير النقل، واللجنة التي ظلت تحقق في الواقعة لمدة 8 ساعات، بكل شفافية وحيادية، مؤكدًا أن وزير النقل سعى بكل حرص وشفافية لإظهار الحقيقة، مشيرا إلى أن هيئة السكك الحديدية كانت تحاول بكل الطرق التغطية على الواقعة عن طريق نفيها.



وأضاف أن وزير النقل يسعى لتقدم هذا البلد، في حين أن هيئة السكك الحديدية تسعى لتأخير هذا البلد، موضحًا أن لجنة التحقيقات أثبتت الواقعة، وتعمل على كشف تفاصيلها وأسباب تحرك القطار، ومن المسئول عنه، وتحاسبه وتحاسب المتستر على الحادث.



وتابع: "وزير النقل كان عند حسن ظننا جميعًا، ورأيت فيه نموذج للتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ورأيته نموذجًا أفتحر به".