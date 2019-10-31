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رياضة

الشناوي يروي تفاصيل طلب إكرامي الانتقال إلى الجونة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
اكرامي والشناوي
اكرامي والشناوي
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عمرو ابوبكر
أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن شريف إكرامي تحدث إليه للانتقال إلى نادي الجونة وطلب الفريق التعاقد معه من أعوام عديدة.

وأضاف محمد الشناوي، في تصريحات متلفزة على فضائية "أون سبورت" في برنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، أن فريق الجونة يملك العديد من المقومات التي تجعله أفضل من المركز الذي أنهى به الدوري العام في الموسم الماضي.

وتابع محمد الشناوي "وجود شريف إكرامي ورمزي صالح وأمير عبد الحميد وأحمد عادل صعب من مهمة وجودي في الفريق الأول، أثناء تواجدي في الفريق الثاني للأهلي".

وأشار محمد الشناوي إلى أن مسؤولي الأهلي رفضوا العديد من العروض الأجنبية المقدمة لضمي منهم كان الانتقال إلى ستاندر لياج البلجيكي في عمر التاسعة عشرة. 

وقال محمد الشناوي إنه رفض من الأساس الانتقال إلى الجونة بسبب إبلاغه من قبل إسماعيل يوسف، أنه سيكون الحارس الثالث في الفريق.

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