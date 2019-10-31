كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر يونايتد يقصي تشيلسي ويتأهل لربع النهائي

تأهل نادي مانشستر يونايتد لدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ 16 من البطولة.





سجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 25، من ضربة جزاء تحصل عليها اللاعب دانيال جيمس بعد عركلة من اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو، لينتهي الشوط الأول إلى تقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، عادل البلجيكي ميتشي باتشواي النتيجة للبلوز تشيلسي في الدقيقة 61، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد ،وسط مراقبة من 3 مدافعين لليفربول.





وفي الدقيقة 73، عاد راشفورد ليسجل هدف الانتصار لفريقه والهدف الثاني له من ضربة حرة مباشرة رائعة من 35 متر تقريبًا، ليقود فريقه لدور ربع النهائي من كأس الكارابوا.



