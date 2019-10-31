Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من سبح العاج داخل طرد من تركيا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:18 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
Advertisements
نورهان خفاجي
ضبطت جمارك الإدارة العامة للصادرات الجوية برئاسة عصام فرج، من محاولة تهريب كمية من السبح المصنوعة من العاج الطبيعى، مصدرة إلى تركيا، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس)، والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من جمرك صادر مصر للطيران برئاسة رشوان زيدان مدير الجمرك اشتبه لؤي أحمد مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم ٠٧٧/٩٧٠٩٨٠ باسم شركة. للتصدير بعدد 22 طردا بوزن طن وعشرين كيلوجرامًا والصنف المصدر عبارة عن سبح مصدرة إلي تركيا. 

وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة وكشف المشمول من سعيد مصطفى مدير إدارة الحركة من أحمد جعفر رئيس قسم التعريفة وفاطمة عبد الفتاح مدير إدارة التعريفة فتبين وجود كمية من السبح يشتبه أن تكون مصنوعة من العاج الطبيعى مخبأة وسط الطرود، وتم العرض على لجنة متخصصة بالحياة البرية، فأفادت بعد الفحص الشامل للطرود بوجود سبح 2.138 كيلو جرام مصنوعة من العاج الطبيعي الخالص، وتقدر القيمه الجمركية ب 105 آلاف جنيه.

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مخدرات ومنشطات ونقد أجنبي مهربة في 4 طرود بريدية بمطار القاهرة.. صور

ضبط مواد مخدرة مهربة في مطار القاهرة بـ طرد من أمريكا.. صور

إحباط تهريب كمية من مخدر الآيس داخل طرد في مطار القاهرة

جمارك الطرود البريدية تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

جمارك الصادرات الجوية تحبط محاولة تهريب سبح مصنوعة من العاج الطبيعي

ترشيحاتنا

من وسط الموت.. لحظة استخراج فتاة من أسفل أنقاض عقار في القاهرة.. صور

بيبو بيشتمني.. وصلة ضحك بين إكرامي وأحمد موسى فى عيد ميلاد الخطيب.. فيديو

عبد الحليم قنديل: حادث طنطا اُستُخدم بشكل واسع للتشهير بمصر

محمد الشناوي يضع نفسه في مأزق أمام أحمد شوبير.. تعرف على السبب

خليكي في حالك.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام متابعيه ..شاهد

انهيار منزلين فى الدرب الأحمر.. والحماية المدنية تستخرج فتاة حية من تحت الأنقاض | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور