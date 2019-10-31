جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من سبح العاج داخل طرد من تركيا

ضبطت جمارك الإدارة العامة للصادرات الجوية برئاسة عصام فرج، من محاولة تهريب كمية من السبح المصنوعة من العاج الطبيعى، مصدرة إلى تركيا، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس)، والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.





وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من جمرك صادر مصر للطيران برئاسة رشوان زيدان مدير الجمرك اشتبه لؤي أحمد مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم ٠٧٧/٩٧٠٩٨٠ باسم شركة. للتصدير بعدد 22 طردا بوزن طن وعشرين كيلوجرامًا والصنف المصدر عبارة عن سبح مصدرة إلي تركيا.





وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة وكشف المشمول من سعيد مصطفى مدير إدارة الحركة من أحمد جعفر رئيس قسم التعريفة وفاطمة عبد الفتاح مدير إدارة التعريفة فتبين وجود كمية من السبح يشتبه أن تكون مصنوعة من العاج الطبيعى مخبأة وسط الطرود، وتم العرض على لجنة متخصصة بالحياة البرية، فأفادت بعد الفحص الشامل للطرود بوجود سبح 2.138 كيلو جرام مصنوعة من العاج الطبيعي الخالص، وتقدر القيمه الجمركية ب 105 آلاف جنيه.





قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.