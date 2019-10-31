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أخبار البلد

وزيرة السياحة: علاقتنا مع روسيا قوية والسائح الروسي لم ينقطع عن مصر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:29 ص
رانيا المشاط - وزيرة
رانيا المشاط - وزيرة السياحة
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أ ش أ
أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط،على قوة العلاقات المصرية الروسية، نافية أن يكون وقف رحلات الطيران الروسي المباشر إلى المقاصد السياحية في البحر الأحمر قد قضى على السياحة الروسية.

وقالت المشاط ، في مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات هامة جدا، والسائح الروسي لم ينقطع عن مصر، فهو متواجد في البحر الأحمر وفي القاهرة".

وأكدت "المشاط" أن الظروف باتت ملائمة لاستئناف رحلات الطيران الروسي المباشر إلى البحر الأحمر، موضحة أن "بريطانيا رفعت بالفعل حظر الطيران إلى شرم الشيخ".

وتابعت المشاط قائلة: "مصر حصلت على جائزة المجلس الدولي للسياحة والسفر، للريادة وكانت جائزة تعبر عن التقدير لما استطاعت مصر تقديمه من استثمارات وإنفاق على البنية التحتية الخاصة بتوفير سبل السلامة للسائحين. الحقيقة نحن مهتمون بالسائح من كل أنحاء العالم بمن فيهم الروس بالطبع".

وكان المجلس الدولي السياحة والسفر قد نشر، العام الماضي، تقريرا عن السياحة في عدد من الدول، استعرض خلاله نتائج بحث أظهر أن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة في عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نموًا في شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5 بالمئة، وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 بالمئة.

ومن جهة أخرى أشادت وزيرة السياحة المصرية بانفتاح السعودية على النشاط السياحي قائلة "نبارك للملكة السعودية على الانفتاح على قطاع السياحة، فالسعودية بلد مهم في المنطقة وانفتاحها على السياحة يسهم في انفتاح المنطقة وينعكس بالإيجاب على دول المنطقة".

وأضافت أن استثمارات السعودية في قطاع السياحة موجهة في المقام الأول للعنصر البشري ثم للبنية التحتية، منوهه بأهمية مشروع "نيوم" على البحر الأحمر الذي أعلنته السعودية قبل فترة.
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