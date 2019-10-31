القومية للأنفاق تكشف تكلفة إنشاء محطة هليوبوليس

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم تحريك أسعار التذاكر للخط الثالث فقط، وليس الخط الأول والثاني، موضحًا أن القطارات مكيفة على أحدث نظام، ونظم التحكم والأمان والنظام على أعلى مستوى بالعالم.



وأضاف "والي"، خلال حواره، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يوجد بمحطة هليوبوليس 17 سلم كهربائي، و18 سلم عادي، و78 كاميرا لتأمين الركاب.



وأشار إلى أن القطارات مكيفة ومجهزة بأحدث وسائل التأمين ضد أي عوامل تؤثر على سلامة الركاب، لافتًا إلى أن محطة هليوبوليس تكلفت حوالي 1.9 مليار جنيه.



ولفت إلى أن زيادة الأسعار في المحطة غير مؤثرة بشكل كبير على المواطن العادي في حين يقدم له خدمة مرفهة وسرعة وتأمين على أعلى مستوى، متابعًا: "سعر التذاكر لن يغطي 15% من تكاليف التشغيل والصيانة وليس الإنشاء".