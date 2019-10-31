فتاوى تشغل الأذهان.. نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة.. وزوجة تمنع زوجها منها بسبب شربه الخمر فما حكمها؟.. الإفتاء تجيب

داعية: حب الرسول تصل بها لمكانة عالية يوم القيامة

تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال إذا نسي المُصلي التشهد بعد الركعة الثانية من الصلاة، فإنه يكون عليه أداء سجدتين للسهو.





وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال (نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة؟)، أنه لو نسي الإنسان التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فصلاته صحيحه ولا سجود للسهو عليه.





وأشار الى أن التشهد الأوسط سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن ترك سُنة فعليه بسجود السهو.





وورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه «تذكرت فى وسط صلاتى أنى لم أقم بالتشهد الأوسط فهل فيها سجود سهو؟».





وأجاب "جمعة"، "إن التشهد الأوسط سُنة من تركها فعليه بسجود السهو وسجود السهو عند الشافعية قبل السلام سواء أصاب الصلاة شيء من الزيادة أو شيء من النقصان سواء أكان هذا من السنن أو الأركان فنأتى به ونسجد للسهو".





وتابع: "أن سجود السهو يكون سجدتين بعد التحيات وقبل السلام، وعليه فمن نسي التشهد الأوسط فعليه أن يسجد للسهو لأنه سُنة".





وأشار إلى أن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.





وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن محبة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- فرض واجب على كل مسلم، والأدلة على ثبوت وجوبها كثيرة.





وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن من أدلة وجوب حب النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- قول الله سبحانه الذي جمع في آية واحدة كل محبوبات الدنيا، وكل متعلقات القلوب، وكل مطامع النفوس ووضعها في كفةٍ، وحب الله، وحب رسوله في كفةٍ: «قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (التوبة: 24).





وتابع: «أعظم شيء هو محبة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، يوصلك إلى محبة الله والقرب منه، والنبى -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقصده أحد ويقول له لا، ومن يحب الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- سيكون معه، وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأعرابي كان يخاف ألا يرافق النبى -صلى الله عليه وسلم- فى الآخرة، فقال له المرء رفيق من يحب فى الآخرة".





واستدل بما روى البخاري (6169)، ومسلم (2640) عن عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».





وتابع: وروى البخاري (3688)، ومسلم (2639) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟، قَالَ: (وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا)؟ قَالَ: لاَ شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ ، فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)!! قَالَ أَنَسٌ: "فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ».





أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن محبة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ركن من أركان الإيمان.





وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه ليس هناك مخلوق تجلى الله بصفات جماله وكماله عليه كسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو المكافئ للأكوان، فكما تنظر للأكوان وترى تجليات صفات الله تعالى عليه، ترى ايضا تجليات صفات الله في سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.





وأوضح أن الرحمة من صفات الله تعالى، كما ورد في قوله: «وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، وأيضًا من صفات الرسول -صلى الله صلى الله عليه وسلم-: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ».





تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول" ما حكم الزوجة التي تمنع زوجها عن حقه منها بسبب شربه الخمر.





أجاب أمين الفتوى، عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار ": إذا كانت تعرف أن هذا الإجراء سيعود عليه بترك هذه الكبيرة والمعصية فلا مانع في حدود الإصلاح، قال تعالى" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت" ويكون بالدعوة إلى الله وتقواه والموعظة الحسنة.





وأضاف: هذه الزوجة هي أعلم بما يكون سببا في صلاح زوجها والزوج يعرف أنه يجب عليه أن يتقي الله ويبادر لترك هذه المعصية العظيمة.





وأكدت دار الإفتاء أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا وليس لها إفشاء سر بيته إلى أهلها ولا إلى غيرهم وعلى الزوج أن يصبر على زوجته في ذلك حتى ينصلح حالها.





وتلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول" حكم تحدث الرجل مع المرأة الأجنبية على الإنترنت".





أجاب ، أن العلاقة بين الجنسين الأجنبيين إذا كانا أجنبيين تكون في حدود العفاف وتقوى الله سبحانه وتعالى وحدود الاحتياج.



