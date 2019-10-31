عبد الحليم قنديل: صناعة السيارات الكهربائية نقلة للصناعات المصرية

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن هناك ثورات صناعية متتابعة ونحن على وشك الدخول في الثورة الصناعية الرابعة، كما يتيح لنا العصر الحالي إمكانية التصنيع.





وأضاف "عبد الحليم قنديل" خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، "يجب علينا اللجوء الاضطراري إلى فتح باب التصنيع عن طريق الربط بين الصناعات المدنية والعسكرية ومن هنا فتح الباب أمام مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ولابد أن يكون لهم دور".



