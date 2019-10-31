Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رونالدو ينتفض ويقود يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي على حساب جنوى ..فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
Advertisements
محمد رشاد
أنهى كريستيانو رونالدو، عقدة جنوى وقاد فريقه يوفنتوس للعودة لصدارة الدوري الإيطالي مجددًا بالفوز بنتيجة 2-1 في إطار الجولة العاشرة من المسابقة.

جنوى دخل المواجهة بآمال من جماهير "إنتر" الذي تصدر الترتيب بشكل مؤقت عقب الفوز أمس بريشيا بنتيجة 2-1، خاصة مع تواجد تياجو موتا مديرا فنيا.

الفريق الضيف حصل على 4 نقاط الموسم الماضي من يوفنتوس، ومدعوم الموسم الحالي بأكثر من لاعب لإنتر، أبرزها جوران بانديف وأندريا بينامونتي والحارس أنيوت رادو.

أولى أهداف اللقاء جاءت لصالح جنوة عن طريق رأسية من القائد ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 36 من رأسية مستفيدا من ركنية نفذها رودريجو بنتانكور.

وقبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول عدّل الإيفواري كريستيان كوامي النتيجة للسيدة العجوز بهدف من تسديدة على حدود منطقة الجزاء لكن غيرت مسارها وسكنت شباك جانلويجي بوفون.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت البديل رفضت تقنية الفيديو احتساب هدف الفوز لكريستيانو رونالدو بسبب وجوده في موقف تسلل، وظل التعادل سائدا.

وفي الدقيقة التالية حصل رونالدو على ركلة جزاء ترجمها بنجاح لهدف الفوز القاتل وإنهاء العقدة المؤقتة، فوز أعاد السيدة العجوز للصدارة مجددا برصيد 26 نقطة فيما ظل جنوى في المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يتطلع لخطف صدارة الدوري الإيطالي أمام بريشيا في غياب رونالدو

يوفنتوس يقلب الطاولة على بريشيا العنيد بهدفين لهدف بالكالشيو.. فيديو

رونالدو يقود يوفنتوس لـ الفوز على سبال 2-0 في الدوري الإيطالي..فيديو

ترشيحاتنا

عبد الحليم قنديل: حادث طنطا اُستُخدم بشكل واسع للتشهير بمصر

اعتبرنا زي اخواتك.. مصاب حادث طنطا يكشف آخر كلمات الراحل محمد عيد لـ رئيس القطار

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروب ديسابر.. تفاصيل

25 مليون دولار مكافأة للمبلغ عن مكان البغدادي.. تفاصيل

تعرف على سيارة حمو بيكا الجديدة

أخبار الرياضة | رضا عبد العال يهاجم حسام البدري .. الأهلي يستفز الزمالك .. وبيراميدز يكشف حقيقة هروب ديسابر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور