رونالدو ينتفض ويقود يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي على حساب جنوى ..فيديو

أنهى كريستيانو رونالدو، عقدة جنوى وقاد فريقه يوفنتوس للعودة لصدارة الدوري الإيطالي مجددًا بالفوز بنتيجة 2-1 في إطار الجولة العاشرة من المسابقة.





جنوى دخل المواجهة بآمال من جماهير "إنتر" الذي تصدر الترتيب بشكل مؤقت عقب الفوز أمس بريشيا بنتيجة 2-1، خاصة مع تواجد تياجو موتا مديرا فنيا.





الفريق الضيف حصل على 4 نقاط الموسم الماضي من يوفنتوس، ومدعوم الموسم الحالي بأكثر من لاعب لإنتر، أبرزها جوران بانديف وأندريا بينامونتي والحارس أنيوت رادو.





أولى أهداف اللقاء جاءت لصالح جنوة عن طريق رأسية من القائد ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 36 من رأسية مستفيدا من ركنية نفذها رودريجو بنتانكور.





وقبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول عدّل الإيفواري كريستيان كوامي النتيجة للسيدة العجوز بهدف من تسديدة على حدود منطقة الجزاء لكن غيرت مسارها وسكنت شباك جانلويجي بوفون.





وفي الدقيقة الثانية من الوقت البديل رفضت تقنية الفيديو احتساب هدف الفوز لكريستيانو رونالدو بسبب وجوده في موقف تسلل، وظل التعادل سائدا.



