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أخبار العالم

25 مليون دولار مكافأة للمبلغ عن مكان البغدادي.. تفاصيل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن العميل المتخفي الذي قدم معلومات مهمة أدت إلى العثور على مخبأ زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، قد يحصل على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وأضافت الصحيفة أمس، الأربعاء، أن "العميل كان عضوًا في تنظيم "داعش"، وسهّل تحركات البغدادي في سوريا، وساعد على الإشراف على مخبئه في سوريا، وأنه كان متواجدًا وقت الغارة، وتم إخراجه وعائلته من المنطقة بعد يومين".

"وإلى جانب تحركات البغدادي كان المخبر على علم بتفاصيل مخبأه غرفة غرفة"، بحسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة "الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر، الذي وصفه مسئول بأنه من العرب السنة، وانقلب على تنظيم "داعش" بعد أن قُتل أحد أقاربه".

وبعد ذلك حول الأكراد اسمه على الأمريكيين الذين أمضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته، قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي، ويشنوا الغارة على مخبأ البغدادي".

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