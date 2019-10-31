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رياضة

دورتموند يطيح مونشنجلادباخ ويتأهل لدور الـ 16 من كأس ألمانيا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:13 ص
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
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إسماعيل محمود
تأهل فريق بروسيا دورتموند الألماني إلى دور الـ 16 من كأس ألمانيا، وذلك بعد فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس علي ملعب ايدونا بارك، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس ألمانيا.

افتتح تورام لاعب مونشنجلادباخ التسجيل لفريقه في الدقيقة 71، قبل أن يأتي الرد قاسيًا من بروسيا دورتموند عن طريق لاعبه براندت بهدفين متتاليين في الدقائق 77 و 80، لتنتهي المباراة بفوز دورتموند بهدفين لهدف وتأهله للدور القادم.

وفي نفس الدور اكتسح لايبزيج نظيره فولفسبورج 6-1 ، وفاز فيردر بريمن على هوفنهايم 4-1.
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