حسين الشحات يكشف بدايته مع كرة القدم ومن وراء تألقه ..فيديو

أكد حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن زوج والدته كان السبب في لعبه لكرة القدم، كما أنه بدأ اللعب وعمره 4 سنوات بأكاديمية نادي مدينة نصر، ورحل منه وعمره 18 سنة.





وقال الشحات، في تصريحات لبرنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلي، "أكبر مكافأة حصلت عليها في الناشئين 15 جنيها ومنحتها لوالدتي، وبعد رحيلي عن نادي مدينة نصر لعب في صفوف الشرقية للدخان لمدة موسمين ونصف".





وتابع "قدمت في اختبارات الأهلي أكثر من مرة إرضاءً لوالدتي ونجحت، ولكني كنت لا أذهب في الاختبار الأخير بسبب قيدي في نادي مدينة نصر ورفضوا رحيلي".



