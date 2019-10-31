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منوعات

اختبر قوة نظرك واعثر على العلامة الموسيقية في الصورة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:34 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختبارًا تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت خلال الساعات الماضية، بعد ما طالب الرواد بالعثور على العلامة الموسيقية في الصورة.

وتظهر الصورة مجموعة من النجوم فى الفضاء بينما تختفي العلامة الموسيقية بينهم، واستغرق الاختبار الكثير من الوقت للعثور على الهدف، لذلك حاول العثور عليها في أقل من دقيقة.

والغريب أن الرواد لم ينجحوا فى رؤية العلامة الموسيقية بسهولة، بسبب لونها المموه مع ألوان المقاعد.

يذكر أن العلامة الموسيقية كانت مختبئة في الجانب الأيمن من أسفل الصورة، وهو المكان الذي لم يتوقعه أحد.

اختبر قوة نظرك واعثر على العلامة الموسيقية في الصورة
اختبر قوة نظرك واعثر على العلامة الموسيقية في الصورة
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