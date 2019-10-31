بعد الضربة الخليجية الأمريكية.. إيران تدفع فاتورة إرهابها.. وإدراج 25 كيانا وشخصا يدعمون الحرس الثوري وحزب الله.. طهران تعترف: 4 أشهر على الانهيار الكبير

*إدراج 21 كيانا وأربعة أشخاص يرتبطون بالحرس الثوري وحزب الله على قوائم الإرهاب

* بومبيو: إيران فشلت عن عمد في معالجة القصور بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب *وزير الاقتصاد الإيراني: الوضع سيكون أكثر صعوبة





صنّف "مركز استهداف تمويل الإرهاب" يوم الأربعاء شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الارهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. الخطوة التي اعترفت إيران بخطورتها وآثارها المدمرة عليها إلى جانب العقوبات الأمريكية الاقتصادية الخانقة، واقتراب إدراجها على القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب.





وقررت الدول السبع الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" (السعودية البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية) تصنيف 25 اسمًا ووقف أي تعاملات مالية معها لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.بحسب قناة "العربية".





حيث أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأصدرت الدول قرارا بإدراج 21 كيانا وأربعة أشخاص كجماعات إرهابية، وذلك ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.





ويُعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم. وقد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي.





يذكر أن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات "الباسيج" الإيرانية، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.





ويُعد ما قام به "مركز استهداف تمويل الإرهاب" من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب موقف موحد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة.





يذكر أن الإجراء المتخذ اليوم هو إجراء متعدد الأطراف من قبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي.





ويُعد هذا الإجراء المنسق خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة.





يشار إلى أن الإعلان عن هذا التصنيف من قبل "مركز استهداف تمويل الإرهاب" يعد جهدًا فعالًا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبعة (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.





ويعمل "مركز استهداف تمويل الإرهاب" على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب.









بومبيو يشيد بالإنجاز العربي الأمريكي





ومن جهته، رحب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، بقرارات مركز استهداف تمويل الإرهاب باعتبارها إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران.





وقال بومبيو إن الحرس الثوري الإيراني ضالع في خطط غير مشروعة لتمويل أنشطته الخبيثة، مضيفا أنه على الشركات في جميع أنحاء العالم أن تتوخى الحذر لتجنب تمويل أنشطة طهران.





وأضاف أن إيران أظهرت فشلا متعمدا في معالجة أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.





إيران تعترف..الكارثة قادمة





بعدما وقعت الدول السبع الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية) تصنيف 25 اسمًا ووقف أي تعاملات مالية معها لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.





اعترف وزير الاقتصادي الإيراني بصعوبة موقف إيران بسبب استمرار إدراجها على القوائم السوداء للدول الممولة للإرهاب.





نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن فرهاد دزبسند قوله إن استمرار إدراج إيران على القائمة السوداء للدول الممولة للإرهاب، نظرًا لعدم تصديق طهران على معاهدات دولية لمكافحة تمويل الإرهاب، معتبرًا أن الخروج من القائمة السوداء سيكون صعبًا للغاية.





وأضاف أنه في حال انتهت المدة المحددة للمجموعة الدولية للمراقبة المالية "FATF"، ستدخل طهران تلقائيا في القائمة السوداء، ما سيسدعي أن تدون أعمال للخروج من تلك القائمة، الأمر الذي سيكون صعبا للغاية.





وأوضح أن إيران طلبت أكثر من مرة من اللجنة الدولية التمديد، لكن اللجنة حذرت من أن هذه المهلة التي تنتهي بعد 4 أشهر ستكون الأخيرة، ولن يكون هناك تمديد آخر للتصديق على لوائح مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.





وفي حال إدراج إيران على القائمة السوداء ستواجه أزمات اقتصادية ومصرفية أكثر فتكا، خاصة مع وجود العقوبات الأمريكية المدمرة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموشك على الانهيار.



