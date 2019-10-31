الرقمنة السبيل الأخير لإنقاذ الصحافة الورقية.. أكاديمي يوضح المقصود منها وأهدافها.. وعميد إعلام تطالب بالاستفادة من أبحاث الكلية.. ومصدر يكشف خطة الدولة لـ تطبيقها

الرقمنة السبيل الأخير لإنقاذ الصحافة الورقية

أكاديمي يوضح المقصود من رقمنة الصحافة الورقية وأهدافها عميد إعلام القاهرة: نسعى لاعتماد دبلومة جديدة فى الإعلام الرقمي ومصدر يكشف تفاصيل خطة الدولة لـ تطوير الصحافة القومية









تعانى الصحافة الورقية فى مصر من تراجع كبير فى نسب توزيعها، فضلًا عن إرتفاع نسب طباعتها، خاصة بعد ظهور طفرة فى الصحافة الإلكترونية بـ مصر، ومن ثم اتجه القارئ المصري إلى متابعة الأخبار والأحداث اليومية من خلال تلك المواقع بدلًا من إنتظار المطبوعات الورقية .





وتجنبًا لتلك الخسائر تحاول الدولة تطوير الصحافة القومية المطبوعة، وأعلنت مؤخرًا الهيئة الوطنية للصحافة ،وهى الجهه المسؤولة عن الصحف القومية فى مصر الى الاتجاه نحو رقمنة الصحافة الورقية ، ولكن حتى الان لم يظهر كثيرًا عن تلك المشروع منذ الإعلان عنه سابقًا ، وفى هذا التقرير نستعرض أبرز ملامح مشروع الرقمنة وكيفية تطوير الصحافة الورقية خاصة القومية منها فى مصر .





حيث أكد مصدر داخل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الدولة تسعى بشكل كبير لتطوير الصحافة الورقية في مصر، وذلك من خلال خطة أعدتها الهيئة لهذا التطور لتواكب السبل التكنولوجية العالمية في مجال الصحافة.





وأضاف المصدر في تصريحات لصدى البلد ، أن خطة تطوير الدولة تعتمد بشكل أساسي علي السبل التكنولوجية الجديدة في مجال الصحافة والتي تتركز على رقمنة الصحافة الورقية، موضحًا أن الرقمنة لا تعني وقف الأعداد المطبوعة ولكنها تعتمد على التسويق الإلكتروني لتلك الأعداد بالتوازي مع توزيعها ورقيا في منافذ البيع، وذلك من أجل توسيع رقعة توزيعها وتعزيز سبل الاستفادة منها.





وتابع: أن التسويق الإلكتروني هو جزء من خطة التطوير وليس الكل، موضحًا أن التطوير سيشمل وضع نظام متكامل يقوم على النشر متعدد الوسائط الذي يشمل الإصدارات الورقية والبوابة الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والفيديوهات والبث المباشر والتلفزيون التفاعلي، وأي تحديثات أخرى تحدث في وسائل الاتصال، وذلك فضلًا عن إنشاء سيستم زكي لطرق النشر التي يعتمد عليها الصحفيون والتي ستلغي نظام الديسك والاعتماد على السيستم في التصحيح اللغوي والتدقيق من خلال ربطه بشبكة المعلومات على الإنترنت.





ونوه المصدر إلى أن النظام الجديد التي تسعي الهيئة لتطبيق سيتيح لرئيس التحرير التعديل على الأخبار قبل وصولها للمرحلة النهائية للنشر ورقيا ، وذلك طبقا للنظم العالمية في التطوير، موضحًا أن ذلك سيكون في إطار استراتيجية تحديث الدولة المصرية والسير علي نفس النهج في الصحف الورقية.





من جهته قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك اتجاها عالميا منذ سنوات لتحديث شكل الصحافة الورقية وربطها بالسبل التكنولوجية الحديثة ، وهو ما يطلق علية مصطلح " رقمنة الصحافة الورقية ".





وأضاف الدكتور محمد المرسى، فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان رقمنة الصحافة الورقية لا تقتصر على تسويق المطبوعات الورقية على الإنترنت، وإنما هى إتباع النظم التكنولوجية فى كافة التعاملات الصحفية بداية من الصحفى حتى خروج المحتوى للقارىء.





وأوضح الدكتور محمد المرسى، أن النظم العالمية تتبع الان سيستم إلكترونى فى طرق نشر الصحافة الورقية وهو أن يضع الصحفى محتواه المكتوب على السيستم ثم يمر بمراحل النشر إلكترونيًا دون تدخل بشرى حتى يصل الشكل النهائى للمخرج الصحفى ومن ثم تنفيذة على نفس السيستم ، وذلك بالإضافة الى إمكانية مراجعة العدد الورقى قبل وصوله للمطبعة من قبل رئيس التحرير .





وأشار الدكتور محمد المرسى، إلى أن التطور لا يقتصر على ذلك فقط، فالتكنولوجيا تمثل عاملا كبيرا من حيث عدة أمور، منها، استخدام الوسائط المتعددة على المواقع الإلكترونية"، كما يتيح نظام الرقمنة وجود العدد الورقى على الإنترنت ، وذلك للتسهيل فى العمل الصحفى وجذب القارئ إليه مجددا.





كما أكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، ان أقسام كلية الإعلام تسعى بشكل دائم من خلال ابحاثها فى تقديم ما يفيد فى تطوير الصحافة ومواكبة التطور التكنولوجى الكبير فى مجال الصحافة على مستوى العالم .





واضافت الدكتورة هويدا مصطفى، أن قسم الصحافة بكلية الإعلام ، يقدم العديد من الدراسات التى تساعد فى تطوير الصحافة الورقية خاصة بعد ظهور المواقع الإلكترونية وتأثيرها على شكل الصحافة المطبوعة فى مصر ، موضحة اننا بحاجة لربط تلك الأبحاث النظرية بالجانب العملى على أرض الواقع حتى يتم الإستفادة منها فى الإعلام المصرى، من خلال عقد عدد من الندوات والورش والمؤتمرات للتوعية بتلك الابحاث والإستفادة منها بالشكل الكافى .





وتابعت عميد إعلام القاهرة ، اننا نسعى فى الوقت الحالى لاعتماد دبلومة الإعلام الرقمى نظرًا لأهميته الشديدة فى مجال الإعلام بمصر، كما اننا إستعنا مؤخرًا بعدد من القيادات الإعلامية وخبراء الإعلام فى ندوات ولقاءات داخل الكلية للاستفادة من خبراتهم وربط الدراسة بالعمل الإعلامى على أرض الواقع ، مشيرًا اننا حتى الان لم نصل للإستفادة القصوى من تلك الأبحاث فى الجانب العملى نظرًا لغياب حلقات الوصل بين المؤسسات الإعلامية والصحفية فى مصر والكلية ولكننا نسعى دائمًا لهذا الأمر .



