حسين الشحات يوضح سبب عدم انتقاله للأهلي قبل رحلة الإمارات

حرص حسين الشحات، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقديم التهنئة لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء بمناسبة عيد ميلاده.





وتحدث الشحات، عن بداياته في مراحل الناشئين ببرنامج "السهرة مع" المذاع على قناة "الأهلي" "والدتي كانت أهلاوية وكنت أذهب لاختبارات الأهلي؛ رضاءً لها وأنجح، ولكني كنت مقيدًا في نادي مدينة نصر".





وأضاف "كان يجب علي أن أنهي أموري مع نادي مدينة نصر أولًا ثم أتمم مشواري في الأهلي بعد النجاح في الاختبارات، لذا كانت الأمور تغلق في وجهي".





وتابع "التقط صورة مع محمد أبو تريكة في نادي مدينة نصر في الخامسة عشر من عمري وكان وقتها يصور إعلانًا داخل النادي بعد انضمامه للأهلي بعامين، فعندما علمت أنه قادم صممت على انتظاره، هذه الصورة أعتز بها كثيرًا، هو تاريخ كبير ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي".



