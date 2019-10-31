مطلوب 20 مليون جنيه.. ماجد سامي: مفاوضات الزمالك لضم عبد العاطي توقفت

كشف ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد عبد العاطى خلال انتقالات يناير.





وقال ماجد سامى، فى تصريحات متلفزة، "مفاوضات الزمالك معنا بشأن ضم عبد العاطي لم يكتب لها النجاح لأسباب مادية في الصيف الماضي، البعض يقول إن اللاعب وقع للزمالك وأنا لا أعرف صحة هذه المعلومات".





وتابع "حتى الآن لم تتجدد المفاوضات بشكل رسمي ولكن إذا علمت أنه وقع للزمالك دون علم النادي لن أعلق على ذلك الأمر في الوقت الحالي ، إذا كان الزمالك يريد عبد العاطي سنبيعه مقابل أكثر من 20 مليون جنيه".