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أخبار البلد

بعد أيام.. فتح باب التقديم في شقق نقابة الصحفيين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة نجحت في الحصول على الموافقة لتسلم شقق وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أنه أثناء أسبوع سيتم الترتيب والإعلان عنها.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات صحفية، أنه ستتم مخاطبة الوزارة لتوفير موظف بالنقابة لترتيب الموضوع والاتفاق على الاعلان؛ ليتم عقب ذلك فتح باب التقديم الصحفيين، وإعلان التفاصيل الكاملة عنها، مشيرًا إلى أن عدد الشقق ٢٠٠ وحدة سكنية تقريبًا.

وأشار إلى أنهم تمكنوا من إعادة أرض الصحفيين بمدينة ٦ أكتوبر وبسعر أرخص من الأسعار بالخارج.

يذكر أن من شروط الحصول على الشقق يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له الاستفادة من مشاريع النقابة.. وفى حالة زيادة عدد المتقدمين عن المعروض يتم عمل قرعة علنية ويتم دفع 50٪ كاش كمقدم وقسط على 3 سنوات بدون فوائد 25٪ وقسط على 10 سنوات بفائدة البنك المركزي.

وفيما يخص شقق وزارة الإسكان مازالت النقابة تتفاوض على سعر أفضل.

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